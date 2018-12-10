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Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:54
Пропонуємо до обговорення:
И как это сделать
Меня зовут Андрей. Я – редактор портала Finance.ua и вот уже пару лет как являюсь физическим лицом-предпринимателем. Как и у всех ФОП-ов, у меня должен быть свой счет в банке. Недавно я открыл его в monobank. В этой статье я расскажу о деталях этого процесса, а также о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы сменить обслуживающий банк.
Дивися повний текст 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в monobank
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Dimaa