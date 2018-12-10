Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

И как это сделать Меня зовут Андрей. Я – редактор портала Finance.ua и вот уже пару лет как являюсь физическим лицом-предпринимателем. Как и у всех ФОП-ов, у меня должен быть свой счет в банке. Недавно я открыл его в monobank. В этой статье я расскажу о деталях этого процесса, а также о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы сменить обслуживающий банк.
Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
Аналогично, держусь из за этого за Приват..... Какую альтернативу кто может подсказать ?