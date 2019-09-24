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Finance.ua: 6 причин перевести
свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:54

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Пропонуємо до обговорення:
И как это сделать
Меня зовут Андрей. Я – редактор портала Finance.ua и вот уже пару лет как являюсь физическим лицом-предпринимателем. Как и у всех ФОП-ов, у меня должен быть свой счет в банке. Недавно я открыл его в monobank. В этой статье я расскажу о деталях этого процесса, а также о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы сменить обслуживающий банк.

Дивися повний текст 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в monobank
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:36

Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:50

  DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?

Аналогично, держусь из за этого за Приват.....
Какую альтернативу кто может подсказать ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:12

Re: Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Есть все причины этого не делать. Для ФОП моно не предлагает отдельных карт, а те что предлагает, предназначены для физических лиц, использование которых для бизнеса запрещено законом:
http://chp.com.ua/newspaper-news/item/6 ... t-fizlitsa
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:53

Amid платеж с фоп счета на карту физ лица - бесплатен
kirill_yarovoi
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:31

Є нюанс, про який можна дізнатися тільки коли вже пізно: вхідний SWIFT платіж - 25 EUR
s_khlivnenko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:28

Re: Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

s_khlivnenko, со SWIFT не так всё просто. Отправитель либо оплачивает комиссию за свой счёт, либо вы за свой или поровну.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:52

  alex_dvornichenko написав:
  DONALD написав:Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?

Аналогично, держусь из за этого за Приват.....
Какую альтернативу кто может подсказать ?

https://cabinet.tax.gov.ua/ так же просто как и в привате.
vladpenkov97
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