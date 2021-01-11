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Finance.ua: 6 причин перевести
свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:52

А вот мне нужна ключкарта к этому счёту, а такая функция не предусмотрена. Мне надо принимать платежи от физ.диц минуя эквайринг.
zapadynskayaz
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