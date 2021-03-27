Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Додано: Вів 02 лют, 2021 13:57

Ага . не так просто открыть фоп - по неясным причинам ( в светлой комнате, без стороних звуков, с подключением в вайфай ) была пройдена, а потом через некоторое время стала не пройдена верификация..

Как итог - идти в отделение.. которое не работает, так как оказалось что обеденый перерыв есть. но почему то об этом нигде информацию я не видел, если пишете что работает с 9 - 18 , то наверняка значит что с и до.

В итоге, не счета, не понимания какой вообще толк от монобанка, неужели курс действительно лучше чем в приватбанке? Но что то этого не заметил..может только в личном кабинете фопа курс становиться как на межбанке.

Хоть и сапорт вежливый , но вряд ли вежливость поможет, если что то еще произойдет.