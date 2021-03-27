RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: 6 причин перевести
свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:52

А вот мне нужна ключкарта к этому счёту, а такая функция не предусмотрена. Мне надо принимать платежи от физ.диц минуя эквайринг.
zapadynskayaz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 08:40

а як працювати з цим рахунком роздрібній торгівлі? чи є у монобанку рішення для приймання до оплати карток самого банку та ІНШИХ банків(еквайринг)? чи може працювати з цим рахунком смарткаса?
andres_latvia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 13:57

Ага . не так просто открыть фоп - по неясным причинам ( в светлой комнате, без стороних звуков, с подключением в вайфай ) была пройдена, а потом через некоторое время стала не пройдена верификация..
Как итог - идти в отделение.. которое не работает, так как оказалось что обеденый перерыв есть. но почему то об этом нигде информацию я не видел, если пишете что работает с 9 - 18 , то наверняка значит что с и до.
В итоге, не счета, не понимания какой вообще толк от монобанка, неужели курс действительно лучше чем в приватбанке? Но что то этого не заметил..может только в личном кабинете фопа курс становиться как на межбанке.
Хоть и сапорт вежливый , но вряд ли вежливость поможет, если что то еще произойдет.
lestyshchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 13:56

🔴 Недоступно при отказе ФОПа от РНОКПП (инн)
apex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 15:00

Яку суму грошей можна перевести з рахунку ФОП на карту для власних потреб
buneevaluda
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 15:47

Кто переходил ФОП с ПриватБанка на монобанк, сколько заняло по времени?
zoya_baran_82
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 12:45

спасибо, ваша статья помогла определиться с банком.
bespalkoser
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:22

ФОП-счет в Монобанке удобен только тем, у кого весь доход по безналу. А если надо вносить торговую выручку наличкой, то никакие котики Моно не спасают. Очень неудобно и невыгодно, по сравнению с Приватом.
denis_gz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:44

зачисление swift бесплатно?

MASolomko
Только что уточнил в саппорте = входящий свифт бесплатный:

"На счет ФОП можно получить СВИФТ-перевод или перевод с Payoneer в валюте доллар или евро, валюта перевода и валюта счета должны совпадать. С нашей стороны комиссии за зачисление перевода нет, но возможны комиссии банка-отправителя или банка-посредника согласно тарифам. Перевод зачисляется согласно регламенту от 1 до 5 рабочих дней. "

Таки где правда?
sergey_malihin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:54

sergey_malihin, так сказали же сразу: "про який можна дізнатися тільки коли вже пізно" :P Я сам ещё не проверял, но подозреваю, что кто-то перепутал комиссию Монобанка и его банка-корреспондента. Вторую действительно сложно предсказать заранее, но это и не специфика Монобанка. Кажется, в Альфе у меня коллеги наступали, что один корреспондент брал дополнительную комиссию, а другой - нет. Поэтому было важно через какого платить. Это, наверное, и от банка плательщика зависит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 853
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как пополнить Кyiv Smart Card в Приват24
D2 » П'ят 22 лис, 2019 16:00
4 7670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 тра, 2021 15:00
aseteen
Finance.ua: Карты с кэшбэком 1 ... 15, 16, 17
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
161 22827
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 11:03
Amethyst
Finance.ua: Зачем вашему ребенку банковская карта
D2 » Суб 27 бер, 2021 20:48
6 6717
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 тра, 2021 10:06
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22471)
17.05.2021 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.