Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:52
А вот мне нужна ключкарта к этому счёту, а такая функция не предусмотрена. Мне надо принимать платежи от физ.диц минуя эквайринг.
Додано: Пон 01 лют, 2021 08:40
а як працювати з цим рахунком роздрібній торгівлі? чи є у монобанку рішення для приймання до оплати карток самого банку та ІНШИХ банків(еквайринг)? чи може працювати з цим рахунком смарткаса?
Додано: Вів 02 лют, 2021 13:57
Ага . не так просто открыть фоп - по неясным причинам ( в светлой комнате, без стороних звуков, с подключением в вайфай ) была пройдена, а потом через некоторое время стала не пройдена верификация..
Как итог - идти в отделение.. которое не работает, так как оказалось что обеденый перерыв есть. но почему то об этом нигде информацию я не видел, если пишете что работает с 9 - 18 , то наверняка значит что с и до.
В итоге, не счета, не понимания какой вообще толк от монобанка, неужели курс действительно лучше чем в приватбанке? Но что то этого не заметил..может только в личном кабинете фопа курс становиться как на межбанке.
Хоть и сапорт вежливый , но вряд ли вежливость поможет, если что то еще произойдет.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 15:00
Яку суму грошей можна перевести з рахунку ФОП на карту для власних потреб
Додано: Нед 14 лют, 2021 15:47
Кто переходил ФОП с ПриватБанка на монобанк, сколько заняло по времени?
Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:22
ФОП-счет в Монобанке удобен только тем, у кого весь доход по безналу. А если надо вносить торговую выручку наличкой, то никакие котики Моно не спасают. Очень неудобно и невыгодно, по сравнению с Приватом.
Додано: Суб 15 тра, 2021 20:44
зачисление swift бесплатно?
MASolomko
Только что уточнил в саппорте = входящий свифт бесплатный:
"На счет ФОП можно получить СВИФТ-перевод или перевод с Payoneer в валюте доллар или евро, валюта перевода и валюта счета должны совпадать. С нашей стороны комиссии за зачисление перевода нет, но возможны комиссии банка-отправителя или банка-посредника согласно тарифам. Перевод зачисляется согласно регламенту от 1 до 5 рабочих дней. "
Таки где правда?
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:54
sergey_malihin, так сказали же сразу: "про який можна дізнатися тільки коли вже пізно" Я сам ещё не проверял, но подозреваю, что кто-то перепутал комиссию Монобанка и его банка-корреспондента. Вторую действительно сложно предсказать заранее, но это и не специфика Монобанка. Кажется, в Альфе у меня коллеги наступали, что один корреспондент брал дополнительную комиссию, а другой - нет. Поэтому было важно через какого платить. Это, наверное, и от банка плательщика зависит.
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