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Європейський інвестбанк
відхилив скаргу Крюківського...

Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:49

Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Дивися повний текст Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського заводу щодо китайської компанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:49

Самолетостроение убито, вагонстроение добивают ,все по плану.
sota24062016
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:50

  sota24062016 написав:Самолетостроение убито, вагонстроение добивают ,все по плану.

Мда, у бацьки члени тендерного комітету вже б лісопилку освоювали (що було б у іншого "вусатого таракана" з минулого століття взагалі краще не думати - напевне, весь склад міськради "оновився" б разом з Кабміном, а не тільки ті, хто тендерні умови писав).
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