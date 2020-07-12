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Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 сер, 2020 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили трьох організаторів шахрайської фінансової піраміди. Вони створили мережу сайтів, де під пропозиціями інвестування в міжнародні компанії обдурили понад 100 осіб на понад 8 млн грн.
Дивися повний текст Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед ошуканих - українці та іноземці
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R2
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Додано: Чет 13 сер, 2020 17:30
А назвать не судьба, типа может еще пригодятся :)
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Igorten
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Додано: Чет 13 сер, 2020 17:55
Igorten написав:
А назвать не судьба, типа может еще пригодятся
Это точно
Да и слабо как-то для "пирамиды". 8млн ГРН, и 100 человек?
Да это какой-то "слепой траст"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 13 сер, 2020 18:03
А до бі-ту-бі джеверлі ніяк підкопатись не можуть!
І то вже стільки часу на ринку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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