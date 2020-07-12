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Поліція розкрила фінансову
піраміду на 8 млн грн. Серед...

Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:30

Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили трьох організаторів шахрайської фінансової піраміди. Вони створили мережу сайтів, де під пропозиціями інвестування в міжнародні компанії обдурили понад 100 осіб на понад 8 млн грн.

Дивися повний текст Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед ошуканих - українці та іноземці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:30

А назвать не судьба, типа может еще пригодятся :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:55

  Igorten написав:А назвать не судьба, типа может еще пригодятся :)

Это точно :)

Да и слабо как-то для "пирамиды". 8млн ГРН, и 100 человек?
Да это какой-то "слепой траст" :)
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 21:41

100 чел*300$*27=800 000 грн. А где оставшееся ?! Остальные 8000000-800000=7 200 000 грн!!! ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 18:11

LutsMan "вкладали НЕ МЕНШЕ 300$", альо
alexis_91
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:14

Re: Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед.

  alexis_91 написав:LutsMan "вкладали НЕ МЕНШЕ 300$", альо

А включить голову и подумать не "альо" ? Банальный подсчёт показывает в среднем 3 000 долларов на человека, если суммы у одних стартовали от 300 долларов, то другие вкладывали по 10 000-20 000 долларов ? В сайт в Интернете ? 20 000 долларов ? Ну-ну...
LutsMan
 
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