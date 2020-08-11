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Спад в головній експортній
галузі України трохи сповільнився

Спад в головній експортній галузі України трохи сповільнився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:54

Спад в головній експортній галузі України трохи сповільнився

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року впало на 11,2%. Після різкого спаду спостерігається деяке відновлення.

Дивися повний текст Спад в головній експортній галузі України трохи сповільнився.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:54

И с каких это пор сельское хозяйство главная отрасль Украины?
volanchik78
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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