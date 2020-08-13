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Які вимоги поліцейських можна
не виконувати при зупинці авто

Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 08:34

Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто

Пропонуємо до обговорення:
Експерти розробили чотири ситуації, в яких найчастіше правоохоронець може перевищити повноваження.

Дивися повний текст Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 08:34

"поліцейські не можуть вимагати припинити відеозйомку, не маючи на це законних підстав" - тоді вкажіть ці законні підстави.
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