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За "скручування" пробігу авто
пропонують карати великими...

За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують ввести штрафи за "скручування" пробігу автомобіля.

Дивися повний текст За \"скручування\" пробігу авто пропонують карати великими штрафами.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

Щось не докінця зрозуміло, кого будуть штрафувати: того, хто скручує чи "щасливого власника" авто зі скрученим одометром?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:08

Ждем комментарии:
"сначала сделайте зарплаты/акцизы на авто, как в Германии, а потом карайте!"
"я уверен, что мое авто в состоянии как на 200 тыс., почему вы мне запрещаете крутить пробег?"
"вы с электросчетчиками вначале разберитесь!"
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:41

От я не зрозумів, "“схема” зі заниження митної вартості вживаних ТЗ" хіба вона ще працює. Мені здається при імпорті авто митники не звертають на це увагу.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:47

Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:31

  sena_2008atp написав:Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.

Вы только не забудьте при продаже накрутить обратно :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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