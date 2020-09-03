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За "скручування" пробігу авто
пропонують карати великими...

За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:32

  Тракторист написав:может лучше слугам народа заниматься более актуальными проблемами?

Например? Какие вопросы вы считаете самыми важными? Каких законов нехватает лично вам?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:43

Re: За

  Gastarbaiter написав:Каких законов нехватает лично вам?

Отмены акциза на ввозимые/импортируемые автомобили.

Закон о пробеге при полном отсутствии системы контроля пробега - это совершенно бесполезный закон.

Вон закон про заочный штраф для кривопаркованцев приняли. Прошло три года, паркованцы как были так и остались, их стало ещё больше.

И это при том что у полиции есть все возможности выписывать штрафы. В отличии от ситуации с пробегом который ни полиция, ни кто-то другой проконтролировать не в состоянии.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 08 вер, 2020 18:52, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:34

andrein
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