Відгуки про ICU
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:18
Чорний Ворон написав:
Не вперше таке після виплат
заDDoSили мамкині інвестори
прокрутити бабло дві доби, нормально так заробіток, з інвестора по нитці
flyman
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:10
Не можу зайти в додаток. Пише, що це через оновлення системи. На пошті відповіли, що все працює. Це лише в мене так?
talja
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:18
flyman написав:
заDDoSили мамкині інвестори
прокрутити бабло дві доби, нормально так заробіток, з інвестора по нитці
Пальцем в небо. Особенно второе:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:
• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅
• Котирування продажу здійснюється за сьогоднішніми цінами. Таким чином, ті, хто придбав активи вчора, зберігають свої умови та заробляють у разі продажу.💰
talja написав:
Не можу зайти в додаток. Пише, що це через оновлення системи. На пошті відповіли, що все працює. Це лише в мене так?
Работает. Это точно свежий запуск? Если до этого запускалось, допустим, сутки назад, то могло залипнуть в таком состоянии и его требуется прибить в последних запущенных (квадратная кнопка на Андроиде) приложениях.
moveton
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:42
Вхід на сайт та в застосунок у всіх не працює? Пише не правильний логін/пароль, але смс присилає, однак далі не пускає
l_e_x
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:17
l_e_x Так
Вадимка
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:46
moveton так і було. Дякую
talja
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:40
щось ICU почав затягувати вивід коштів.
Обережно, хто розраховує на швидке отримання коштів.
edgar_po
Додано: Чет 23 жов, 2025 09:05
За UA4000232177 не нарахували досі. Таке вперше у мене з ІСU.
IDAN
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:07
Не повертають кошти,шукають любу причину
o744679
