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Ярославський інвестує в
аеропорт Дніпра близько 100...

Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23

Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100...

Пропонуємо до обговорення:
Про це ЕП повідомив глава Дніпровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко.

Дивися повний текст Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100 мільйонів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23

Дожились.... :( в Днепр вкладывает деньги олигарх из Харькова....

Вот это ж надо быть таким жлобьём.
anton_gms
 
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