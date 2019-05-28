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Finance.ua: «Любой каприз»
или как работает...

Finance.ua: «Любой каприз» или как работает...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:09

Finance.ua: «Любой каприз» или как работает...

Пропонуємо до обговорення:
5 реальных историй
Подогнать автокран, чтоб клиент над стадионом смог посмотреть матч при пустых трибунах, обеспечить охрану, найти коллекционную чашку в Милане или детскую коляску в Сингапуре – 5 реальных историй о том, как консьерж-сервис monobank выручает VIP-клиентов в самых нестандартных ситуациях.

Дивися повний текст «Любой каприз» или как работает консьерж-сервис monobank
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 20:09

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yama
 
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