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Finance.ua: Накопить на пенсию.
Как работают НПФ и стоит...

Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:28

Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...

Пропонуємо до обговорення:
Все, что нужно знать о негосударственных пенсионных фондах
Если вы – не министр, судья или прокурор, то на хорошую пенсию от государства рассчитывать не приходится. Поэтому, чтобы не нуждаться в преклонном возрасте, о пенсии нужно позаботиться самому. И начинать это делать желательно как можно раньше. Вариантов накопления денег на потом есть несколько. Как могут в этом помочь негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Давайте разберемся.

Дивися повний текст Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит ли в них вкладывать?
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:28

Нужно чтобы договора с НПФ можно было заключать в валюте и вклады делать в валюте. Тогда будет толк и доходность будет выше инфляции. Это давно всем понятно. В нашей банановой республике с сырьевой экономикой всегда будет дешеветь гривна и периодически будут скачкообразные падения гривны из-за политической нестабильности. С такой перспективой нет смысла вкладывать деньги в гривне на длительный срок. Лучше вложить в золотой сертификат или положить на депозит.
dulgerav
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:06

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

В тоже время из-за отсутствия полноценного фондового рынка в Украине НПФ имеют ограниченные возможности для инвестирования и скованы в своих действиях на получение большего дохода.


все так, достаточно посмотреть графики стоимости на страничке все НПФ: кое-как выше инфляции пляшет [лень искать - вспоминать], открытый после 14го года,
да один-два из фондов ОТП, которые не парятся, а вкладывют тупо в валюту и ОВГЗ (ну еще в акции Аваля ))), больше денег в Украине вложить некуда
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:10

>пенсійні контракти можна розірвати на емоціях, тому гроші більш захищені від імпульсивних дій;

тут помилка?


А взагалі згоден що не дуже вдало обрано період 2014-2019, краще з 2015 дивитись або 2010-2014 в крайньому випадку
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:22

Не привлекает.. Дёшево очень:(((
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 12:47

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

НПФ ложит ваши деньги в банк и ОВГЗ.. а что мешает самому положить их на депо и ОВГЗ купить? И не надо "кормить" прокладку в виде администраторов и КУА? С акциями там да особенно иностранных эмитентов, надо соображать что к чему и иметь крупные суммы.. но и согласно статье НПФ там всего пару % капитала держать... я так и не понял зачем нужно что то вкладывать в НПФ...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:17

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

  Джон написав:зачем нужно что то вкладывать в НПФ
Защита накоплений в НПФ от самого человека: чтобы не потратил на эмоциях, а накопил на старость.
andrey_yasharov
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 17:02

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

Расскажу на «пальцах», что такое НПФ. Фактически, это «котел», куда плательщики вносят денежные средства в интересах участников (застрахованных лиц). Данная структура довольно жестко зарегулирована и имеет множество операционных расходов (Совет НПФ, Администратор НПФ, Компания по управлению активами НПФ, Банк-хранитель активов НПФ, Аудитор НПФ, Брокер для осуществления операций на фондовом рынке).

Проблема № 1: при подобных расходах обыграть обычную депозитную доходность практически невозможно. А наличный доллар — нереально.

Проблема № 2: крайне ограниченный перечень объектов для инвестирования активов НПФ. Согласно отчета НКЦПФР за 2018 год (www.nssmc.gov.ua/...​s/2019/08/zvit_2018-1.pdf) структура активов НПФ следующая:
Денежные средства (депозиты, текущие и сберегательные счета): 36.6%
Государственные ЦП (ОВГЗ и т.д.): 46.06%
Облигации предприятий: 11%
Все остальное (акции, недвижимость, дебиторская задолженность, драг. металлы): <7%

Какие из этих активов недоступны для обычных физических лиц? Какой смысл делать взносы в НПФ, «кормя» дармоедов, которые «перекладывают бумаги из одной стопки в другую»? Какой смысл делать взносы, если ликвидность (возможность быстро и без потерь превратиться в кэш) крайне низкая?

P.S. В свое время работал в управляющей компании активами, которая пыталась за деньги ЕБРР поднять рынок НПФ тут, в Украине. Ничего хорошего из этого не вышло.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:32

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

там на сайте где все они собраны очень хорошо видно, какой шиш получили кто начал с 2000 или около того

ОТП только после 2014го что-то представляет и еще один , с 2015го кажется открытый
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:15

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

Відкрив в березні пенсійний рахунок в ОТП Пенсія. Розумію, що період замалий, але дуже показовий - як малюється міфічна дохідність, яка не доходить до клієнта.
10.03.21 перегнав 100 грн. Щодня малює різні залишки в грн, навіть мінус 36 коп з 100 грн було. На даний час 100.55 грн малює, при цьому дохідність за останній рік 20.79%, в березні цей відсоток був 14%.

Вирішив я прорахувати що вигідніше - депозит ( % оподатковуються) чи мега дохідна пенсія, де % не оподатковуються.
Отже як я рахував - в одному банку зараз депозит є під 10.5 відсотків, кількість днів пройшло 24 ( не рахую 10.03 та сьогодні). Виходить в банку по 0.023 грн. за день після оподаткування 19.5%.
Множимо 0.023 на 24 дні і отримуємо 0.55 коп.

Отже я банку на депозиті під 10.5%, де ще й податок береться, заробив стільки ж, скільки в пенс фонді під його міфічні 20% без податків. При цьому в банку я вже заробив, а Фонд може ще й знову в мінус загнати ( баланс менше 100 грн.)


В фонді все зжирають витрати на різних дармоїдів - управителів, хранителів і бог зна ще кого. Краще вже накопичувати на депозиті і мати регулярний доступ до грошей.
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