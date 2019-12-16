Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...

Все, что нужно знать о негосударственных пенсионных фондах Если вы – не министр, судья или прокурор, то на хорошую пенсию от государства рассчитывать не приходится. Поэтому, чтобы не нуждаться в преклонном возрасте, о пенсии нужно позаботиться самому. И начинать это делать желательно как можно раньше. Вариантов накопления денег на потом есть несколько. Как могут в этом помочь негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Давайте разберемся.
Нужно чтобы договора с НПФ можно было заключать в валюте и вклады делать в валюте. Тогда будет толк и доходность будет выше инфляции. Это давно всем понятно. В нашей банановой республике с сырьевой экономикой всегда будет дешеветь гривна и периодически будут скачкообразные падения гривны из-за политической нестабильности. С такой перспективой нет смысла вкладывать деньги в гривне на длительный срок. Лучше вложить в золотой сертификат или положить на депозит.
В тоже время из-за отсутствия полноценного фондового рынка в Украине НПФ имеют ограниченные возможности для инвестирования и скованы в своих действиях на получение большего дохода.
все так, достаточно посмотреть графики стоимости на страничке все НПФ: кое-как выше инфляции пляшет [лень искать - вспоминать], открытый после 14го года, да один-два из фондов ОТП, которые не парятся, а вкладывют тупо в валюту и ОВГЗ (ну еще в акции Аваля ))), больше денег в Украине вложить некуда
НПФ ложит ваши деньги в банк и ОВГЗ.. а что мешает самому положить их на депо и ОВГЗ купить? И не надо "кормить" прокладку в виде администраторов и КУА? С акциями там да особенно иностранных эмитентов, надо соображать что к чему и иметь крупные суммы.. но и согласно статье НПФ там всего пару % капитала держать... я так и не понял зачем нужно что то вкладывать в НПФ...
Расскажу на «пальцах», что такое НПФ. Фактически, это «котел», куда плательщики вносят денежные средства в интересах участников (застрахованных лиц). Данная структура довольно жестко зарегулирована и имеет множество операционных расходов (Совет НПФ, Администратор НПФ, Компания по управлению активами НПФ, Банк-хранитель активов НПФ, Аудитор НПФ, Брокер для осуществления операций на фондовом рынке).
Проблема № 1: при подобных расходах обыграть обычную депозитную доходность практически невозможно. А наличный доллар — нереально.
Проблема № 2: крайне ограниченный перечень объектов для инвестирования активов НПФ. Согласно отчета НКЦПФР за 2018 год (www.nssmc.gov.ua/...s/2019/08/zvit_2018-1.pdf) структура активов НПФ следующая: Денежные средства (депозиты, текущие и сберегательные счета): 36.6% Государственные ЦП (ОВГЗ и т.д.): 46.06% Облигации предприятий: 11% Все остальное (акции, недвижимость, дебиторская задолженность, драг. металлы): <7%
Какие из этих активов недоступны для обычных физических лиц? Какой смысл делать взносы в НПФ, «кормя» дармоедов, которые «перекладывают бумаги из одной стопки в другую»? Какой смысл делать взносы, если ликвидность (возможность быстро и без потерь превратиться в кэш) крайне низкая?
P.S. В свое время работал в управляющей компании активами, которая пыталась за деньги ЕБРР поднять рынок НПФ тут, в Украине. Ничего хорошего из этого не вышло.
Відкрив в березні пенсійний рахунок в ОТП Пенсія. Розумію, що період замалий, але дуже показовий - як малюється міфічна дохідність, яка не доходить до клієнта. 10.03.21 перегнав 100 грн. Щодня малює різні залишки в грн, навіть мінус 36 коп з 100 грн було. На даний час 100.55 грн малює, при цьому дохідність за останній рік 20.79%, в березні цей відсоток був 14%.
Вирішив я прорахувати що вигідніше - депозит ( % оподатковуються) чи мега дохідна пенсія, де % не оподатковуються. Отже як я рахував - в одному банку зараз депозит є під 10.5 відсотків, кількість днів пройшло 24 ( не рахую 10.03 та сьогодні). Виходить в банку по 0.023 грн. за день після оподаткування 19.5%. Множимо 0.023 на 24 дні і отримуємо 0.55 коп.
Отже я банку на депозиті під 10.5%, де ще й податок береться, заробив стільки ж, скільки в пенс фонді під його міфічні 20% без податків. При цьому в банку я вже заробив, а Фонд може ще й знову в мінус загнати ( баланс менше 100 грн.)
В фонді все зжирають витрати на різних дармоїдів - управителів, хранителів і бог зна ще кого. Краще вже накопичувати на депозиті і мати регулярний доступ до грошей.