RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Накопить на пенсию.
Как работают НПФ и стоит...

Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:36

Rimlyanin1
Цікаво буде спостерігати за Вашим експериментом.
Тримайте в курсі ;)
V2
4
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 03.07.09
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:06

D2 о, очень полезно. Спасибо :D
j12345
 
Повідомлень: 9
З нами з: 15.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:15

Re: Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит

Rimlyanin1 написав:Відкрив в березні пенсійний рахунок в ОТП Пенсія. Розумію, що період замалий, але дуже показовий - як малюється міфічна дохідність, яка не доходить до клієнта.
10.03.21 перегнав 100 грн. Щодня малює різні залишки в грн, навіть мінус 36 коп з 100 грн було. На даний час 100.55 грн малює, при цьому дохідність за останній рік 20.79%, в березні цей відсоток був 14%.

Вирішив я прорахувати що вигідніше - депозит ( % оподатковуються) чи мега дохідна пенсія, де % не оподатковуються.
Отже як я рахував - в одному банку зараз депозит є під 10.5 відсотків, кількість днів пройшло 24 ( не рахую 10.03 та сьогодні). Виходить в банку по 0.023 грн. за день після оподаткування 19.5%.
Множимо 0.023 на 24 дні і отримуємо 0.55 коп.

Отже я банку на депозиті під 10.5%, де ще й податок береться, заробив стільки ж, скільки в пенс фонді під його міфічні 20% без податків. При цьому в банку я вже заробив, а Фонд може ще й знову в мінус загнати ( баланс менше 100 грн.)


В фонді все зжирають витрати на різних дармоїдів - управителів, хранителів і бог зна ще кого. Краще вже накопичувати на депозиті і мати регулярний доступ до грошей.
Сьогодні 17 квітня і на рахунку 100.30 грн., доходність за рік малює 18+%. Одного разу баланс доходив до 100.84 грн. Але мабуть якісь видатки сталися.
Тобто мої доходи впали в порівнянні з минулим постом, а на депозиті під 10.5% вже тоді було доходу після податкк 55 коп.

Все краще і краще.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 327
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії 1 ... 4, 5, 6
D2 » Чет 15 лис, 2018 13:13
51 18663
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 08:15
j12345
Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %? 1, 2
D2 » Вів 06 кві, 2021 12:17
11 1153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 07:06
Rimlyanin1
Finance.ua: Концепція нульового кілометру
D2 » Пон 05 кві, 2021 09:58
4 462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 12:43
Дваждыдвашник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.