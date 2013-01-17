Економіка і фінанси України

В січні-серпні 2020 року зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 225 країн світу, але до 90% обсягу зовнішньої торгівлі України припадає на кілька десятків країн. На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги країн – основних торгових партнерів України: ТОП-30 країн в зовнішньоторговельному товарообігу,ТОП-30 найбільших покупців товарів з України, ТОП-30 найбільших продавців товарів в Україну.
Взаємна торгівля України з Росією впала до історично мінімальної. Це другий місяць оновлення історичного мінімуму товарообігу, який до цього був лише в 2016 році: перший раз оновлення було в липні, місяць тому. Але в липні історичний мінімум товарообігу був сформований тільки при історичному мінімумі українського експорту в Росію, в той час як річний російський імпорт в Україну був ще не найменшим в історії (таким він залишався з 2016 року). І ось тепер, у серпні 2020-го, вже і імпорт товарів з Росії досяг історичного мінімуму: $5,017 млрд за рік (за період з вересня 2019 року по серпень 2020-го), в 5-6 разів менше довоєнного рівня.
Зростання середньої по країні зарплати у вересні виявилося дуже суттєвим, значно більше, ніж за звичайною сезонною динамікою цього показника в Україні по багаторічних даних. Сприяло цьому підвищення до 5000 гривен мінімальної зарплати в цьому місяці.
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги середньої заробітної плати регіонів України: за величиною – в гривнях і доларах, і за динамікою – за місяць і рік, а також чарти зміни рейтингових місць.
За даними Державної служби статистики, на споживчому ринку Україні в жовтні 2020 року індекси місячної і річної інфляції зросли. Особливо помітно зросла в жовтні місячна інфляція – до 1,5-річного максимуму. Хоча зростання місячної інфляції у цьому місяці – це традиційна сезонна динаміка. Завеликий місячний індекс сприяв зростанню в жовтні річного індексу інфляції після його падіння у вересні. А ось середньорічна інфляція продовжує сповільнюватися через значну інерційність цього показника.
різні товари і послуги подорожчали або більше або менше, ніж в цілому по споживчому ринку, або навіть подешевшали. А різна питома вага цих товарів і послуг в споживчому кошику, по якому Держстат розраховує індекс споживчої інфляції (ІСЦ), надає їм різний вплив на створення загального індексу. З урахуванням всього цього можна визначити, які саме товари і послуги найбільше сприяли формуванню ІСЦ жовтня 2020 року.
У вересні 2020 року результат зовнішньої торгівлі України товарами став гірше в порівнянні з серпнем через зменшення експорту при помітному збільшенні імпорту, через що і так мінусове товарне сальдо стало майже в 2 рази більше, становивши $-527 млн. РЕКЛАМА НА UCAP Але відносно минулого року вересневий зовнішньоторговельний результат в цьому році набагато краще через підвищення експорту (до найбільшого вересневого за 6 років) при значному зниженні імпорту (до найменшого вересневого за 3 роки).
На даних Державної служби статистики UCAP виокремив групу країн – головних торгових партнерів, склавши ТОП-30 покупців товарів з України і ТОП-30 продавців товарів в Україну, які в сумі формують більш за 80% від усієї зовнішньої торгівлі України, та створив рейтинг динаміки взаємної торгівлі України з цими країнами – річної зміни експорту та імпорту: абсолютної – в доларах, та відносної – в відсотках.