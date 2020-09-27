В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч...

Додано: Чет 01 жов, 2020 19:10

Логика интересная. Штраф 170 000 грн или конфискация - но а если водитель штраф не заплатит? Да, машину можно через суд отобрать - но если это убитый "корч", что потом с ним делать? На его ХРАНЕНИЕ или УНИЧТОЖЕНИЕ пойдёт немало ресурсов, это опять же деньги. Т.е. расходов на $10 000, а сама машина стоит до $4 000. Выгодно, да.



Если и решили штрафовать, надо обеспечить НЕИЗБЕЖНОСТЬ штрафа и его РАЗУМНУЮ сумму.

К примеру: я в больнице заплатил примерно $1 за мед.анализ (сдать кровь на RW) и $1 на ЭКГ. Официально в бухгалтерию. Полный медосмотр стоит около 120 грн.

Так и тут: сделали бы штрафы от 170 до 1 700 грн., и народ бы вполне мог бы их заплатить.