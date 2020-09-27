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В Україні «єврономери» почали
штрафувати на 170 тисяч...

В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:54

В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
У першу чергу штрафують українців, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України.

Дивися повний текст В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч гривень.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:54

давно пора
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:10

Re: В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч...

Логика интересная. Штраф 170 000 грн или конфискация - но а если водитель штраф не заплатит? Да, машину можно через суд отобрать - но если это убитый "корч", что потом с ним делать? На его ХРАНЕНИЕ или УНИЧТОЖЕНИЕ пойдёт немало ресурсов, это опять же деньги. Т.е. расходов на $10 000, а сама машина стоит до $4 000. Выгодно, да.

Если и решили штрафовать, надо обеспечить НЕИЗБЕЖНОСТЬ штрафа и его РАЗУМНУЮ сумму.
К примеру: я в больнице заплатил примерно $1 за мед.анализ (сдать кровь на RW) и $1 на ЭКГ. Официально в бухгалтерию. Полный медосмотр стоит около 120 грн.
Так и тут: сделали бы штрафы от 170 до 1 700 грн., и народ бы вполне мог бы их заплатить.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:40

Штрафуют вообще то лохов которые в схемах и не участвуют а чесно через таможню ввезли авто и не разтаможили. Надо было через схему . незабываем кто у нас правит.
l4567
 
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