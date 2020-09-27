У першу чергу штрафують українців, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України.
Дивися повний текст В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч гривень.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:54
В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч гривень.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:10
Re: В Україні «єврономери» почали штрафувати на 170 тисяч...
Логика интересная. Штраф 170 000 грн или конфискация - но а если водитель штраф не заплатит? Да, машину можно через суд отобрать - но если это убитый "корч", что потом с ним делать? На его ХРАНЕНИЕ или УНИЧТОЖЕНИЕ пойдёт немало ресурсов, это опять же деньги. Т.е. расходов на $10 000, а сама машина стоит до $4 000. Выгодно, да.
Если и решили штрафовать, надо обеспечить НЕИЗБЕЖНОСТЬ штрафа и его РАЗУМНУЮ сумму.
К примеру: я в больнице заплатил примерно $1 за мед.анализ (сдать кровь на RW) и $1 на ЭКГ. Официально в бухгалтерию. Полный медосмотр стоит около 120 грн.
Так и тут: сделали бы штрафы от 170 до 1 700 грн., и народ бы вполне мог бы их заплатить.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:40
Штрафуют вообще то лохов которые в схемах и не участвуют а чесно через таможню ввезли авто и не разтаможили. Надо было через схему . незабываем кто у нас правит.
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