RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекономіки остаточно скасувало
обов'язковість Книги...

Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:37

Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно набув чинності наказ Мінекономіки, який остаточно скасовує обов'язковість ведення Книги відгуків та пропозицій.

Дивися повний текст Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги відгуків та пропозицій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90593
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:37

Звоните, не подскажите телефончик, в колокол ур**.
Українець
 
Повідомлень: 65
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, PSL і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це
R2 » Пон 07 вер, 2020 14:18
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 18:28
moveton
Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 31 сер, 2020 13:24
74 7224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 15:19
Grover
Мінекономіки скерувало 323 мільйони с/г виробникам на...
R2 » Чет 27 сер, 2020 10:12
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 10:12
Українець

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.