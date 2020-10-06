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Які зарплати пропонують
пошукачам у Держслужбі...

Які зарплати пропонують пошукачам у Держслужбі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:45

Які зарплати пропонують пошукачам у Держслужбі...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітних, що перебували на обліку у Держслужбі зайнятості, зросла до 443 тис. осіб.

Дивися повний текст Які зарплати пропонують пошукачам у Держслужбі зайнятості (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:45

От минимальной до 6000 большая часть? Это поиск лохов, которые не могут открыть олх раздел работа?
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