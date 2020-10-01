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21 жовтня дебютує
кросовер Nissan Magnite

21 жовтня дебютує кросовер Nissan Magnite
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:51

21 жовтня дебютує кросовер Nissan Magnite

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nissan 21 жовтня офіційно представить свій новий компактний кросовер Nissan Magnite. У продажу він з'явиться в 2021 році.

Дивися повний текст 21 жовтня дебютує кросовер Nissan Magnite.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:51

Без фото это новость просто смешна.
Шутку оценил: "Вы, наверное, обратили внимание, что передняя часть у Nissan Magnite сильно напоминает автомобили Datsun".
Копирайтеры "на высоте"!))
hazanovich_alexey
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