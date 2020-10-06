В результаті цього суми в платіжках українців також виростуть.
Дивися повний текст У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 12:44
У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях.
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:44
Хватит распространять циничную ложь.Цена на октябрь объявленная нафтогазом 6.66гриаен за 1м3.
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:48
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:53
Не буду платить по 4,70 грн/куб...буду по 6.68277грн/куб. Анекдот –Пальто не надо!
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:54
в Европе цена выросла меньше чем на 10%, а в Украине ещё 2 месяца назад цену подняли аж на 40%...
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:03
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