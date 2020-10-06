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У Європі подорожчав газ: як
це позначиться на українцях

У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:44

У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях

Пропонуємо до обговорення:
В результаті цього суми в платіжках українців також виростуть.

Дивися повний текст У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:44

Хватит распространять циничную ложь.Цена на октябрь объявленная нафтогазом 6.66гриаен за 1м3.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:48

  sena_2008atp написав:Хватит распространять циничную ложь.Цена на октябрь объявленная нафтогазом 6.66гриаен за 1м3.

цена нафтогаза на октябрь для населения =4.70
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:53

Не буду платить по 4,70 грн/куб...буду по 6.68277грн/куб. Анекдот –Пальто не надо!
tvd4
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:54

в Европе цена выросла меньше чем на 10%, а в Украине ещё 2 месяца назад цену подняли аж на 40%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:03

https://www.powernext.com/spot-market-data Посмотрите своими глазами на цену газа в Европе на сегодня-14 евро/мгвт,курс -33 грн/евро,1 мвтч=1000000 квтч,1 м3 газа дает примерно 10 квтч энергии (приведено в любой квитанции за газ)
borzol
 
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