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У Європі подорожчав газ: як
це позначиться на українцях

У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:43

Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят....для вас народонаселение ТОЛЬКО европейские цены.
sota24062016
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:02

Re: У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях

  sota24062016 написав:Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.

А свой газ бесплатный, да?
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