|
|
У Європі подорожчав газ: як це позначиться на українцях
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 жов, 2020 08:43
Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят....для вас народонаселение ТОЛЬКО европейские цены.
-
sota24062016
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 20.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:02
sota24062016 написав:
Про (СВОЙ) газ собственной добычи уже даже не говорят.
А свой газ бесплатный, да?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1678
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|96
|
|
|1
|81
|
|
|1
|210
|
П'ят 25 вер, 2020 23:56
yama