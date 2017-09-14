кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет.
Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06
ЛАД
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:10
Разве я что-то говорил про твої вибачення ... я говорил Бетону, что посчитай ...
Тебе скажу, калькулятор в руки и считай
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:11
budivelnik
«А можна мені іншого психолога?»
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:54
Может, но вряд ли.
Там за компанию и пост Schmit удалили с видео Соскина.
Кто-то шибко бдительный.
P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне?
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:13
ЛАД
Тейк іт ізі))
Шаман тролить на лайті, а ви надто вмикаєтесь)
Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)
Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити))
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:20
