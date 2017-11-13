|
|
Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58
Пропонуємо до обговорення:
В українських підземних сховищах зберігають газ компанії з 21 країни.
Дивися повний текст Компанії з понад 20 країн зберігають газ в українських підземних сховищах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90791
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:58
Не покидает мысль что эти "нерезиденты" очень даже резиденты :)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4099
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 1234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0
, _hunter
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор