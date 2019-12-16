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Finance.ua: Власне авто, таксі чи каршеринг – що вигідніше?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Ми порівняли три способи пересувань Києвом
Мене звати Валерій, я – киянин. Незважаючи на карантин, щоранку мені доводиться їздити на роботу, а ввечері назад. Відстань в один бік – 10 км. Зараз я проїжджаю її на своєму авто. Вивчивши досвід п'яти останніх років його використання, я зрозумів, що у 80% випадків це саме поїздки на роботу. Але сьогодні для цього зовсім не обов'язково мати особистий автомобіль. Є альтернативи: таксі і новий сервіс – каршеринг. Я вирішив порахувати, у скільки мені обійдеться їх використання, порівняти з витратами на авто і вирішити, чи є взагалі сенс в його утриманні.
Дивися повний текст Власне авто, таксі чи каршеринг – що вигідніше?
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D2
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:55
А чому не розглянули варіант з електро-самокатом, наприклад?)
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Анна Максимова
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:56
такси и только такси в настоящее время, особенно для тех кто не имеет и не хочет иметь свой кар.
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alekc_sizov
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:57
ветер холод снег и дождь ну какой самокат, только летом и то на прогулку.
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alekc_sizov
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:23
Це якщо не мати дачу, ніколи не робити ремонт, не їздити до родичів та на відпочинок.
Якщо крутитись у колі дом-робота-дом або навіть робота-дом-робота (як раб) - то громадського транспорту вам вистачить. Інакше - власне авто без варіантів.
Щодо каршерінгу - це лотерея. Зараз машина є - треба кудись їхати - її перехватили.
Це втрата часу. А час - найдорожче у житті
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silver_arrow_ua
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:25
Короче дешевле всего выходит общественным транспортом, даже с тремя пересадками
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alex7gk
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:35
Недавно после перерыва снова сел на машину. Плюсы - быстро и качественно можно довезти ж*** куда угодно, взяв на борт 3х попутчиков и вещи. Рыбалки и другие поездки за город - сел и поехал. В сравнении с общественным транспортом небо и земля. Минусы - за всё постоянно нужно платить и не мало: ТО, парковки, заправки, мелкие и крупные ремонты, страховка, расходники..... Вообщем любой комфорт стоит денег.
П.С. Областной центр кстати, пробок поменьше чем в Киеве, если что.
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alex_dvornichenko
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