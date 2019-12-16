Finance.ua: Власне авто, таксі чи каршеринг – що вигідніше?

Я не заробляю візництвом собі на життя. Дачі, на яку доводиться регулярно їздити, у мене немає. Дітей в школу теж возити не потрібно (пощастило – вона поруч).
Зачем в такой ситуации брать
?новий корейський кросовер Hyundai Tucson з дволітровим двигуном за $22000.
Понты покидать? Можно было взять обычный В-класс.
Каршеринг. Не знаю, как там в Киеве, а у нас каршеринг - это печаль в плане чистоты салона. Ты садишься и постоянно какие-то бутылки, салфетки, бумажки, чипсы. Ну и, как уже выше говорили, лотерея по доступности авто.
Такси.
Прораховуючи варіант з таксі, я орієнтувався на такі сервіси, як Uber і Uklon.
О, да! Водители - профессионалы. Каждый раз, когда приходится пользоваться их услугами в Киеве, сижу и молюсь, чтобы доехать целым.
В общем, лучше переплатить за свое авто. А с вариантом, сопоставимым с Логаном из каршеринга или 20-летним корчем из Уклона, это еще и намного дешевле выйдет.