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Finance.ua: Власне авто, таксі
чи каршеринг – що вигідніше?

Finance.ua: Власне авто, таксі чи каршеринг – що вигідніше?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:09

Я не заробляю візництвом собі на життя. Дачі, на яку доводиться регулярно їздити, у мене немає. Дітей в школу теж возити не потрібно (пощастило – вона поруч).

Зачем в такой ситуации брать
новий корейський кросовер Hyundai Tucson з дволітровим двигуном за $22000.
?
Понты покидать? Можно было взять обычный В-класс.

Каршеринг. Не знаю, как там в Киеве, а у нас каршеринг - это печаль в плане чистоты салона. Ты садишься и постоянно какие-то бутылки, салфетки, бумажки, чипсы. Ну и, как уже выше говорили, лотерея по доступности авто.

Такси.
Прораховуючи варіант з таксі, я орієнтувався на такі сервіси, як Uber і Uklon.

О, да! Водители - профессионалы. Каждый раз, когда приходится пользоваться их услугами в Киеве, сижу и молюсь, чтобы доехать целым.

В общем, лучше переплатить за свое авто. А с вариантом, сопоставимым с Логаном из каршеринга или 20-летним корчем из Уклона, это еще и намного дешевле выйдет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:48

Хорошая реклама каршерига? Только могла получиться еще лучше. Необходимо каждый год затрат на лично авто, делить на курс того года, пересчитать в валюте 1 км и умножить на нынешний курс. Получилась бы справедливая стоимость эксплуатации во времени. О чем это я: если не учитывать авто на газу и электромобили, то такси будет по любому дешевле.
1z_dnepr
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  #<12
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