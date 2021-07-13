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Finance.ua: Власне авто, таксі чи каршеринг – що вигідніше?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:09
Я не заробляю візництвом собі на життя. Дачі, на яку доводиться регулярно їздити, у мене немає. Дітей в школу теж возити не потрібно (пощастило – вона поруч).
Зачем в такой ситуации брать
новий корейський кросовер Hyundai Tucson з дволітровим двигуном за $22000.
?
Понты покидать? Можно было взять обычный В-класс.
Каршеринг. Не знаю, как там в Киеве, а у нас каршеринг - это печаль в плане чистоты салона. Ты садишься и постоянно какие-то бутылки, салфетки, бумажки, чипсы. Ну и, как уже выше говорили, лотерея по доступности авто.
Такси.
Прораховуючи варіант з таксі, я орієнтувався на такі сервіси, як Uber і Uklon.
О, да! Водители - профессионалы. Каждый раз, когда приходится пользоваться их услугами в Киеве, сижу и молюсь, чтобы доехать целым.
В общем, лучше переплатить за свое авто. А с вариантом, сопоставимым с Логаном из каршеринга или 20-летним корчем из Уклона, это еще и намного дешевле выйдет.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:48
Хорошая реклама каршерига? Только могла получиться еще лучше. Необходимо каждый год затрат на лично авто, делить на курс того года, пересчитать в валюте 1 км и умножить на нынешний курс. Получилась бы справедливая стоимость эксплуатации во времени. О чем это я: если не учитывать авто на газу и электромобили, то такси будет по любому дешевле.
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1z_dnepr
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:46
Gastarbaiter написав:
Я не заробляю візництвом собі на життя. Дачі, на яку доводиться регулярно їздити, у мене немає. Дітей в школу теж возити не потрібно (пощастило – вона поруч).
Зачем в такой ситуации брать
новий корейський кросовер Hyundai Tucson з дволітровим двигуном за $22000.
?
Понты покидать? Можно было взять обычный В-класс.
Каршеринг. Не знаю, как там в Киеве, а у нас каршеринг - это печаль в плане чистоты салона. Ты садишься и постоянно какие-то бутылки, салфетки, бумажки, чипсы. Ну и, как уже выше говорили, лотерея по доступности авто.
Такси.
Прораховуючи варіант з таксі, я орієнтувався на такі сервіси, як Uber і Uklon.
О, да! Водители - профессионалы. Каждый раз, когда приходится пользоваться их услугами в Киеве, сижу и молюсь, чтобы доехать целым.
В общем, лучше переплатить за свое авто. А с вариантом, сопоставимым с Логаном из каршеринга или 20-летним корчем из Уклона, это еще и намного дешевле выйдет.
Ещё человек сравнивает свою новенькую машину за 22к$ с убитыми драндулетами из убера и уклона и водителями, которые 16 часов к ряду работают и неизвестно в каком опьянении сегодня, всё это напрямую влияет на безопасность. Я считаю, стоимость такси надо брать Элит-Такси, причём бизнес-класс, а то и премиум и от этой цены отталкиваться. Тогда стоимость владения машиной будет в 2-3 раза ниже уже. А в каршеринг забыли ещё добавить драконовские риски, если вы не дай бог в ДТП попадёте и будет ваша вина или если машину эвакуируют, трусы последние отдадите, чтобы рассчитаться.
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yevgenmuza
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