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Українцям пояснили, чи
зараховують роки у виші в...

Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:02

  RomanTik написав:
  nighthawk5 написав:то виходить якщо тебе залишали на другий рік то і стаж буде більший))

нифига. повторное обучение в стаж не добавляется, только академический отпуск, но чтобы его оформить нужно что-то очень много пропустить по уважительной причине (для повторного обучения нужно было гораздо меньше).


Згоден з Вами, але всі мої знайомі-двієчники перед тим як йти на другий рік (деякі умудрялись двічі(!) зіскакувати з 4 курсу на другий) обов'язково брали на рік академку, звісно це супроводжувалося рішаловом, але факт є факт...
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 06:40

Повезлр .Хоть на п'ять років стажу буде більше.А то попробуй зараз його зароби, якщо офіційно на роботу не оформлюють.
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