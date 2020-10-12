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У Китаї на аукціоні за рекордну
суму продали телефонний...

У Китаї на аукціоні за рекордну суму продали телефонний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:14

У Китаї на аукціоні за рекордну суму продали телефонний...

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї на аукціоні продали телефонний номер 77777777. Він приніс власникові майже 600 тисяч доларів США.

Дивися повний текст У Китаї на аукціоні за рекордну суму продали телефонний номер.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:14

..не кисло так в Китае - за долги перед третьими лицами наказывают!! - чик, и ты уже на Небесах.. ((
maestro71
 
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