КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...

Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34

Судді виходять з презумції невинуватості. Тобто, людина могла помилитись, а її, за це, штрафом чи карною справою. Помилка ця не призведе до шкоди іншим людям чи майну, тому нема потерпілої сторони, і не може бути покарання, за неповну чи неправдиву інформацію.

Отака фігня виходить...

Але декларування потрібне. Це інформація для НАЗК (податкової). Якщо людина не декларує те, чим користується, то можна в неї спитати - а на які шиші?

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.