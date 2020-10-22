Додано: Чет 29 жов, 2020 19:03

Так сделайте цены на технику во всем мире одинаковые и не будет выгодно ввозить серую технику. А вообще мне интересно, я вот купил в отпуске себе фотоаппарат за границей и привез с собой - и все я преступник? А за границей продается типа какая-то другая техника, но ведь эта техника сертифицирована для данной страны и я покупая плачу налоги и все официально, ее же не с заводов воруют, так почему серая? Может серая потому, барыгам с этого не перепало? А может не надо такими тогда налогами облагать, раз привезти из другой страны дешевле, в той стране все зарабатывают и всем хватает, а нашим мало)