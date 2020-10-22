Про це повідомляє itc.ua з посиланням на заяву LG.
Дивися повний текст В LG розповіли, що робити з \"сірими\" телевізорами.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:47
В LG розповіли, що робити з "сірими" телевізорами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В LG розповіли, що робити з \"сірими\" телевізорами.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:47
Дуже дієвий крок до легалізації ринку. Треба, щоб інші виробники зробили так само.
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:03
Так сделайте цены на технику во всем мире одинаковые и не будет выгодно ввозить серую технику. А вообще мне интересно, я вот купил в отпуске себе фотоаппарат за границей и привез с собой - и все я преступник? А за границей продается типа какая-то другая техника, но ведь эта техника сертифицирована для данной страны и я покупая плачу налоги и все официально, ее же не с заводов воруют, так почему серая? Может серая потому, барыгам с этого не перепало? А может не надо такими тогда налогами облагать, раз привезти из другой страны дешевле, в той стране все зарабатывают и всем хватает, а нашим мало)
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:57
Какая разница по сути. Производитель отгрузил партию телеков, свои бабко получил. А в какой стране ими пользуются их не должно уже касаться
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:05
Именно. А для этой страны -- не сертифицирована, как минимум. А как максимум -- на телеке всякие ригиональные подписки для прочие плюшки ставятся. Это если не считать денег за слежку за пользователем, которые производитель получает -- им эти серовозы еще и выборки портят.
А вообще -- вопрос на засыпку: почему раньше (пока еще продавались) телевизоры без "смарта" стоили дороже аналогичных моделей, но со смартом?..
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