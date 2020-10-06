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Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:04
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 28 жовтня здійснило чергові платежі в рамках виконання гарантійних зобов'язань по кредиту ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському", загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
Дивися повний текст Мінфін виплатив за боргами заводу \"Кузня на Рибальському\" 285 мільйонів
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:05
Неужто клоун подставил рошена народными деньгами? Каждый день очередное дно.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:49
за бедного порошенка платим)
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