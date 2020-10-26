Цього літа вперше від початку 2017 року іпотечні кредити зростали швидше, ніж споживчі.
Дивися повний текст Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування - голова НБУ.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:36
Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування - голова НБУ.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:36
Если брать в гривне под 6% годовых тогда это неплохое предложение, с учётом плавной девальвации. И если зп в уе)
Остальным так себе предложение.
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