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Марченко: «Доступна іпотека»
передбачає ставку за...

Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:47

Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за...

Пропонуємо до обговорення:
Програма пільгового кредитування «доступна іпотека» передбачає кредитування за ставками від 5 до 7% річних на суму до 2 млн грн.

Дивися повний текст Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:47

Еще закон действующий придумали, как защитить интересы инвесторов. А то как украсть или устроить долгострой - схем много, даже у государственных застройщиков. А вот для инвесторов - только нервы и ожидания с надеждой, что не кинут, не затянут.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:57

А вообще есть первичный рынок жилья? Не инвестиции в права какие-то, а покупка готового жилья от застройщика?
volch5
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15

  volch5 написав:А вообще есть первичный рынок жилья? Не инвестиции в права какие-то, а покупка готового жилья от застройщика?

Обычно все нормальные варианты разгребают задолго до сдачи дома. Если что-то и остается, это варианты типа "первый этаж с видом на мусорку".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:33

Когда под экономическим блоком шатаются стулья — то пообещают еще и не такое. Вопрос в реальности всего этого. Я думаю банки и сами могут проценты снизить, без "программ" или "вказівок зверху". Просто нужен адекватный механизм выселения неплательщика, который брал на себя риски (статья).
Ипотека, как и создание семьи — ответственное дело. И ответственность за первое и второе должна лежать исключительно на человеке. Но пока под боком есть ускоритель выплаты ипотеки в виде работы Польши — это далеко не патовая ситуация. Главное смотреть, что подписываешь. Чтобы за досрочное погашение еще и штрафами не обложили.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:39

  _hunter написав:Обычно все нормальные варианты разгребают задолго до сдачи дома. Если что-то и остается, это варианты типа "первый этаж с видом на мусорку".

По моему опыту покупки новостроя даже в виде инвестиций, разгребают раньше не только сдачи, а и вообще открытия продажи для простой публики :cry: Я при открытии продажи был первым. Полдома уже было продано. Есессно, не худшая половина.
moveton
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