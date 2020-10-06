Програма пільгового кредитування «доступна іпотека» передбачає кредитування за ставками від 5 до 7% річних на суму до 2 млн грн.
Дивися повний текст Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:47
Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:47
Еще закон действующий придумали, как защитить интересы инвесторов. А то как украсть или устроить долгострой - схем много, даже у государственных застройщиков. А вот для инвесторов - только нервы и ожидания с надеждой, что не кинут, не затянут.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:57
А вообще есть первичный рынок жилья? Не инвестиции в права какие-то, а покупка готового жилья от застройщика?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:33
Когда под экономическим блоком шатаются стулья — то пообещают еще и не такое. Вопрос в реальности всего этого. Я думаю банки и сами могут проценты снизить, без "программ" или "вказівок зверху". Просто нужен адекватный механизм выселения неплательщика, который брал на себя риски (
Ипотека, как и создание семьи — ответственное дело. И ответственность за первое и второе должна лежать исключительно на человеке. Но пока под боком есть ускоритель выплаты ипотеки в виде работы Польши — это далеко не патовая ситуация. Главное смотреть, что подписываешь. Чтобы за досрочное погашение еще и штрафами не обложили.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:39
По моему опыту покупки новостроя даже в виде инвестиций, разгребают раньше не только сдачи, а и вообще открытия продажи для простой публики Я при открытии продажи был первым. Полдома уже было продано. Есессно, не худшая половина.
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