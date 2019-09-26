Finance.ua: Як вести сімейний бюджет

5 корисних порад
Ми з дружиною заробляємо не те щоб багато, але точно не «мінімалку». При цьому грошей нашій молодій сім'ї часто не вистачало. Ми вирішили розібратися і зрозуміти, куди вони зникають. Для цього 1,5 роки тому я завів гугл-табличку і почав вести облік «приходу» і «витрати». Поступово перед очима стала вимальовуватися картина наших витрат. Через кілька місяців доопрацювань у мене сформувалася система, яка дає змогу вести і контролювати наш сімейний бюджет. Я вирішив оформити її у вигляді п'яти практичних порад і поділитися ними з читачами Finance.ua
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