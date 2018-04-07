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Finance.ua: Як вести сімейний бюджет
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14
Пропонуємо до обговорення:
5 корисних порад
Ми з дружиною заробляємо не те щоб багато, але точно не «мінімалку». При цьому грошей нашій молодій сім'ї часто не вистачало. Ми вирішили розібратися і зрозуміти, куди вони зникають. Для цього 1,5 роки тому я завів гугл-табличку і почав вести облік «приходу» і «витрати». Поступово перед очима стала вимальовуватися картина наших витрат. Через кілька місяців доопрацювань у мене сформувалася система, яка дає змогу вести і контролювати наш сімейний бюджет. Я вирішив оформити її у вигляді п'яти практичних порад і поділитися ними з читачами Finance.ua
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D2
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14
Дякую за поради!)
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engel_lu
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:44
Дуже корисні поради! З недавніх пір почали контролювати свої доходи-витрати, відкладати 10-15% з доходу і фінансова ситуація значно покращилася.
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cherniy_nadya
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:24
я таке почав десь років три тому але більше деталізую доходи і витрати по комуналці, повсякденні витрати якщо з картки то це можна і з банкінгу скачати)
Так от по комуналці, підбивши певні підсумки, наприклад виявив що після заміни лампочок освітлення на світлодіодні вийшла економія ~400грн в рік. Коли бачиш підсумки за коротший період то такі приємні речі помітити важче.
Автору великий + і подяка за поради :)
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nighthawk5
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Додано: Нед 08 лис, 2020 19:56
Жена пусть в коллектив не ездит и 2.5 часа экономит и вместо этого мне обеды дома готовит.... жесть немножко.. уже можно предположить что будет дальше
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ksusha_kolesnik
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Додано: Пон 09 лис, 2020 00:36
Интересная статья! Спасибо.
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antondragov0
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Додано: Вів 10 лис, 2020 08:09
Лучше бы купить бросил...
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vladvozsklad
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:06
Якщо кинете палити, це ще єкономія 14-15000грн./рік!!!!
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mrmaks
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56
Сделал себе табличку в экселе: группы, детализация, разные валюты. Планирую доходы и расходы на несколько месяцев вперед. Очень помогает. Например, понимаешь, что, чтобы поехать в отпуск через 3 месяца, нужно уже сейчас ограничить какие-то необязательные расходы.
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Gastarbaiter
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