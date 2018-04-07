RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як вести
сімейний бюджет

Finance.ua: Як вести сімейний бюджет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14

Finance.ua: Як вести сімейний бюджет

Пропонуємо до обговорення:
5 корисних порад
Ми з дружиною заробляємо не те щоб багато, але точно не «мінімалку». При цьому грошей нашій молодій сім'ї часто не вистачало. Ми вирішили розібратися і зрозуміти, куди вони зникають. Для цього 1,5 роки тому я завів гугл-табличку і почав вести облік «приходу» і «витрати». Поступово перед очима стала вимальовуватися картина наших витрат. Через кілька місяців доопрацювань у мене сформувалася система, яка дає змогу вести і контролювати наш сімейний бюджет. Я вирішив оформити її у вигляді п'яти практичних порад і поділитися ними з читачами Finance.ua

Дивися повний текст Як вести сімейний бюджет
D2
 
Повідомлень: 63
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14

Дякую за поради!)
engel_lu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:44

Дуже корисні поради! З недавніх пір почали контролювати свої доходи-витрати, відкладати 10-15% з доходу і фінансова ситуація значно покращилася.
cherniy_nadya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:24

я таке почав десь років три тому але більше деталізую доходи і витрати по комуналці, повсякденні витрати якщо з картки то це можна і з банкінгу скачати)
Так от по комуналці, підбивши певні підсумки, наприклад виявив що після заміни лампочок освітлення на світлодіодні вийшла економія ~400грн в рік. Коли бачиш підсумки за коротший період то такі приємні речі помітити важче.
Автору великий + і подяка за поради :)
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:56

Жена пусть в коллектив не ездит и 2.5 часа экономит и вместо этого мне обеды дома готовит.... жесть немножко.. уже можно предположить что будет дальше
ksusha_kolesnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:36

Интересная статья! Спасибо.
antondragov0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:09

Лучше бы купить бросил...
vladvozsklad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:06

Якщо кинете палити, це ще єкономія 14-15000грн./рік!!!!
mrmaks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56

Сделал себе табличку в экселе: группы, детализация, разные валюты. Планирую доходы и расходы на несколько месяцев вперед. Очень помогает. Например, понимаешь, что, чтобы поехать в отпуск через 3 месяца, нужно уже сейчас ограничить какие-то необязательные расходы.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 26.02.18
Подякував: 519 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX 1, 2, 3, 4
D2 » Суб 07 кві, 2018 19:34
36 11361
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 13:20
protefiks1959
Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...
D2 » Чет 26 вер, 2019 11:17
3 1740
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 16:11
KULANDALE
Finance.ua: Як заощадити на комуналці 1, 2
D2 » Сер 01 сер, 2018 14:33
16 6058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 23:46
rozared2106

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2373)
13.11.2020 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.