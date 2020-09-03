Як хочуть змінити економіку України, що буде з іпотекою, і який банк визнано найприбутковішим.
Дивися повний текст День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за 10 років, 255 грн за маску на підборідді, найприбутковіший банк 2020.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:16
День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за 10 років, 255 грн за маску на підборідді, найприбутковіший банк 2020.
Додано: Суб 07 лис, 2020 02:14
пока маски чтото решали штрафов не было. А как маски стали бесполезны, так штрафы ввели.
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