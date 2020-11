Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...

Додано: Пон 16 лис, 2020 01:35

Я, всем кто жалуется на размер зарплаты, говорю, что выучить английский с современным уровнем технологий - не такая непосильная задача.Потом сиди себе дома или в любой другой точке мира, текстики переводи с английского на русский. Зарплата - от $2000 в месяц, если через посредника. Если напрямую, то ещё выше. По крайней мере так было до карантина. Сейчас скорее всего спрос временно поубавился, но и язык учится не за 1 деньАх да, это не халява, за такие деньги нужно впахивать 5 дней в неделю 8 часов в день. Чаи отгонять и фильмы отсмотреть весь рабочий день не получится, т.к. оплата сдельная со ставкой $0. Но, это те деньги, которые, при должной трудолюбивости можно реально получать.Вот, например:"the starting pay for a project which takes an hour to complete is $12", т.е. $12 в час.Для заказчика тот же перевод с английского на русский стоит €0.084/word * 200 Words/hour = 16,8 евро в час