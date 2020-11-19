В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

Додано: Пон 16 лис, 2020 23:12

[quote="5099683:Krovosisi"]Лучше бы поставили камеры напротив полос для общественного транспорта от жлобов. Запретили бы фурам фигачить далее чем по второй полосе (а то асфальт убили во второй, теперь в третью прутся).

Ввели ограничение скорости 80, т.к. тошнить 50+10 по трассам в городе - это тупизм ради поборов денег в пустую казну.

Лучше бы построили отстойники и парковки на въезде в город, что бы пригород пересаживался на общественный транспорт (хотя это после пандемии будет актуально), что бы разгрузить город, снизить пробки. Строить парковки и возвращать деревья на улицы, а не пилить их и не закатывать город в бетон. Это к Кличка Мэру больше укор, чем к МВД, т.к. бизнес интересы не чистых на руку кланов преследуются до сих пор!

Из столицы сделали музей идиотизму.

Благодаря коррупции, лицемерию и жлобству.[/quote]



По дорогам от 3 полос и более- 80 км я бы разрешил. Но в принципе- это вообще не критично, ездить 50-60 по городу. Разницы между 60 и 80 в городе вообще нет, но при этом 60 безопаснее. Ну в чем выигрыш?! Берём калькулятор и условные 10 км дороги(пр. Победы, к примеру). Без светофоров и пробок с 60 км вы приезжаете это расстояние за 10 мин. При скорости 80- за 7.5 минут. 2.5 минуты разницы и это без пробок и светофоров на большом, как для города, расстоянии. На 20 км это будет аж 5 минут разницы. А светофоры/ пробки вообще всю разницу убирают. Вот и выходит разумнее в городе оставить 50 км/ час.

За полосу общественного- плюсую. Штрафы нужны конские для жлобья, которым больше других надо