Незадекларована праця залишається однією з головних економічних і соціальних подразників суспільства.
Дивися повний текст Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник столиці.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45
Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...
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Дивися повний текст Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник столиці.
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45
Ха-ха-ха, смешная статья, порадовала меня от души. А суть в небольшой ошибке. Зарплату "не в конверте" получает каждый восьмой работник столицы
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:52
Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.
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