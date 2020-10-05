Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Додано: Вів 17 лис, 2020 21:33

Ragnar написав: Grover написав: Работодатель (юридическое лицо) всегда и везде является налоговым агентом (контролирует уплату налогов). Что в Украине, что в России, что в Европе.



Другое дело, что:

1) в Европе работник абсолютно все взносы и отчисления оплачивает со своей зарплаты (налог, пенсионный, медстраховка) и получает отчёт от работодателя сколько и на что с его зарплаты высчитали

2) как правило, в Европе прогрессивная налоговая ставка и при этом есть необлагаемый минимум для маленьких зарплат (однако, пенсионный и медстраховка по-любому оплачиваются)

3) в Европе нет шизанутого солидарного пенсионного фонда - там он накопительный и средства инвестируются в экономику, каждый точно знает сколько у него будет денег на пенсии + достаточно стабильная денежная единица (умеренно обесценивается со временем)



Так что с текущими условиями (в сравнении с Европой) запросы украинского правительства просто абсурдны.

Чемодан-вокзал-Европа - там украинцев ждут и очень ждут, только язык выучить и работать не лениться. Работодатель (юридическое лицо) всегда и везде является налоговым агентом (контролирует уплату налогов). Что в Украине, что в России, что в Европе.Другое дело, что:1) в Европе работник абсолютно все взносы и отчисления оплачивает со своей зарплаты (налог, пенсионный, медстраховка) и получает отчёт от работодателя сколько и на что с его зарплаты высчитали2) как правило, в Европе прогрессивная налоговая ставка и при этом есть необлагаемый минимум для маленьких зарплат (однако, пенсионный и медстраховка по-любому оплачиваются)3) в Европе нет шизанутого солидарного пенсионного фонда - там он накопительный и средства инвестируются в экономику, каждый точно знает сколько у него будет денег на пенсии + достаточно стабильная денежная единица (умеренно обесценивается со временем)Так что с текущими условиями (в сравнении с Европой) запросы украинского правительства просто абсурдны.Чемодан-вокзал-Европа - там украинцев ждут и очень ждут, только язык выучить и работать не лениться.

В большинстве странах 2-х уровневая пенсионная система - солидарная (государственая) и накопительная (частная). Взносы платятся в разных странах по-разному (например, в Великобритании и Франции работодатель/работник - 50%/50%, в США в Фонд федерального значения (солиданый фонд) взносы делает работодатель).

В любом случае, часть налогов и взносов будет ложиться на бизнес, поскольку работнику интересна нетто ЗП, а не брутто. В большинстве странах 2-х уровневая пенсионная система - солидарная (государственая) и накопительная (частная). Взносы платятся в разных странах по-разному (например, в Великобритании и Франции работодатель/работник - 50%/50%, в США в Фонд федерального значения (солиданый фонд) взносы делает работодатель).В любом случае, часть налогов и взносов будет ложиться на бизнес, поскольку работнику интересна нетто ЗП, а не брутто.

В США солидарная система SSA, не такая уже и солидарная. Отчисления обязательные, но индивидуальные. Пенсии зависят от дохода по годам и коэфф. инфляции по годам и больше ни от чего другого. Если стаж меньше 35 лет, то просто считается что доход был 0, но всё равно берётся 35 лет с самым высоким доходом в рассмотрение. Там связь формулой.Есть ещё и второй уровень где работодатель отчисляет такую же сумму как и работник и она инвестируется в ценные бумаги по выбору. План 401(k) называется. Например, я инвестирую 6% от дохода до уплаты налогов и мой работодатель добавляет 6% которые идут на покупку акций, ETF, mutual funds.Есть ещё третий уровень - я просто инвестирую дополнительные 10-15% от дохода после уплаты налогов в ценные бумаги через брокерский счёт.Есть ещё и 4й уровень!Моя жена работала долгое время на здравоохраниние штата и заработала пенсию штата, не федеральную.Все пенсионные накопления забирают где-то 25% нашего семейного бюджета, все суммы инвестируются и ожидаемые суммы которые мы планируем использовать на пенсию будут в сотни раз выше украинских. Человек со средним уровнем дохода который правильно отклыдывал на старость и его не подкосили какие-то непредвиденные обстоятельства может рассчитывать на $80,000 дохода в год из всех источников и передать в районе поллумиллиона наследства после смерти детям.