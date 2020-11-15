В Міністерстві фінансів розповіли про транспортний податок.
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити \"податок на розкіш\" (інфографіка).
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30
В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити \"податок на розкіш\" (інфографіка).
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30
Какая милота!
Освободить почти от всех налогов сотни тысяч незаконно или полузаконно ввезённых старых несоответствующих никаким экологическим нормам и стандартам безопасности вёдер и при этом обложить дополнительным налогом обычные автомобили среднего класса, с которых и так было уплачено куча налогов при покупке и регистрации.
1,2 млн.грн.это и RAV4, и Forester, и десятки других "роскошных" машин.
Эти гетьманцевы отучат платить налоги даже самых порядочных.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:43
Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:11
sena_2008atp Ви вважаєте 25000 грн це плата за розкіш ? може скажете яка ціна адміністрування цього податку? скільки людей на то задіяно ? який саме фіскальний сенс він несе? на скільки збільшилися чи зменшилися реестрації таких авто? який зріз платників цього податку ?
бо може так виявитися - що платником податку в основному є юр лиця, та адміністрування коштує ненабагато менше і це до того що в ціні машини вже лежить як мінімум 32 % податків або якщо оберенено 25% від вартості авто це йде до бюджету... звісно від вартості машини біля 50 штук цеще додатково 2% - тобто кожен купуючи авто на гроші з яких вже сплатив різних податків зазвичай 30-40% ще платить 30 % - а незадохрена хочуть наші керманичі??? бо шось себе вони за наш кошт ніхрена не обмежують.. бо ми також платимо цей податок за іхні коштовні авто.
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