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ДПС попереджає: на АЗС навмисне
змінюють форму оплати на...

ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:08

Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на

  _hunter написав:Что мешает и на заправках делать так же?..

Так делают же: на WOG и ОККО точно есть и уже давно, у некоторых других крупных сетей вполне возможно тоже есть просто мне сейчас лень искать подтверждения.

На мелких, где я в последнее время и заправляюсь, уже хотя бы есть оплата картой правда для этого надо тащиться к окошечку.

Любось к наличке это просто традиция или правильней сказать привычка. Та же привычка по которой люди до сих пор бегут к банкомату после зарплаты.

Конечно где-нибудь в райцентре это как бы и понятно пристрастие к наличке, но в мегаполисах типа Харькова ничто не мешает платить картой, в том числе и на АЗС, в том числе и не выходя из машины.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:10

Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на

  Амвросий написав:Любые налоги повышают цену на товар. Все эти налоги платит в конечном счете покупатель товара, а не АЗС.

Тебе уже два человека посоветовали внимательно прочитать то что ты обсуждаешь. А ты продолжаешь на своей волне пороть чушь™.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:20

При проведенні розрахунку готівкою за пальне касирами на АЗС умисно здійснюється заміна форми розрахунку з готівкової на безготівкову, що дозволяє отримати необліковані готівкові кошти.

И недополучить учтенные безналичные средства. В чем смысл данной операции? Или налоговая при проверке не сверяет остатки на банковских счетах с учетом? Разве что ООО "Ромашка" оставить с долгами, пустым счетом и директором с ГБ в бегах, а работу продолжить через ООО "Вектор"?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 19 лис, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:20

  vitaliy_berdinskikh написав:Конечно где-нибудь в райцентре это как бы и понятно пристрастие к наличке, но в мегаполисах типа Харькова ничто не мешает платить картой, в том числе и на АЗС, в том числе и не выходя из машины.


это все правильно, безналом удобнее платить, при условии что с тебя не снимают за это комиссий, а в кармане у тебя лежит котлета нала на случай если карта не будет работать или терминала не будет. :)

Но я думаю у тех кто за минималку работает врядли есть возможность держать котлету нала в кошельке и на счету столько-же, поэтому им удобнее деньги просто сразу снять и носить в кошельке, без дублирования на счету. И без риска остаться без хлеба, если банк заглючит или внезапно обанкротится.

Ну и не нужно забывать о том, что там где есть возможность платить налом, ты переплачиваешь 5-10%, даже если будешь платить налом. Т.к. стоимость пользования терминалом включена в цену товаров.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:53

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Конечно где-нибудь в райцентре это как бы и понятно пристрастие к наличке, но в мегаполисах типа Харькова ничто не мешает платить картой, в том числе и на АЗС, в том числе и не выходя из машины.


это все правильно, безналом удобнее платить, при условии что с тебя не снимают за это комиссий, а в кармане у тебя лежит котлета нала на случай если карта не будет работать или терминала не будет. :)

Но я думаю у тех кто за минималку работает врядли есть возможность держать котлету нала в кошельке и на счету столько-же, поэтому им удобнее деньги просто сразу снять и носить в кошельке, без дублирования на счету. И без риска остаться без хлеба, если банк заглючит или внезапно обанкротится.

Ну и не нужно забывать о том, что там где есть возможность платить налом, ты переплачиваешь 5-10%, даже если будешь платить налом. Т.к. стоимость пользования терминалом включена в цену товаров.

То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:02

  _hunter написав:То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была...


По твоему когда крупный бизнес серым товаром торгует - это ок?
А если ларьки, то это серовозы? :)

Мне лично глубоко фиолетово серовозы это или беловозы. Для меня главное, чтобы товар был дешевле и качественней. А как они его там возят мне совершенно не интересно.

И если будет возможность купить за нал со скидкой, чем за безнал. То я куплю за нал. Для меня важнее цена товара, а не способ оплаты. :)

Переплачивать ради того чтобы оплатить картой, а не деньгами мне совершенно не интересно.

Поэтому я против принудительного введения РРО. Это повысит цены у тех продавцов, которые экономили на обслуживании РРО, торгуя за нал. И по цепочке это приведет и к повышению цены у тех кто и раньше торговал с РРО. Потому что у них уже не будет конкуренции. Короче выростут цены, не только там где нельзя было расплатиться картой. Но и там где была оплата картой цены тоже взлетят вверх.

Плюс увеличатся расходы у налоговой на микроменеджмент, учет которых не окупится поступлениями, а это по цепочке повлечет очередное увеличение налогов. И по цепочке очередное увеличение цен. Зачем это все нужно, ради того чтобы повысить цены?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:22

  Амвросий написав:
  _hunter написав:То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была...


По твоему когда крупный бизнес серым товаром торгует - это ок?
А если ларьки, то это серовозы? :)

Мне лично глубоко фиолетово серовозы это или беловозы. Для меня главное, чтобы товар был дешевле и качественней. А как они его там возят мне совершенно не интересно.

И если будет возможность купить за нал со скидкой, чем за безнал. То я куплю за нал. Для меня важнее цена товара, а не способ оплаты. :)

Вот как раз "крупный бизнес" за инкасацию всегда платит, в отличии от "ларьков". Что ему обходится дороже -- нужно считать -- только про это и шла речь.
Что тебе лично глубоко фиолетово -- уклоняется бизнес от налогов или нет -- мне лично глубоко фиолетово. -- разговор не про это.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:15

Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на

  vitaliy_berdinskikh написав:сразу не отходя от колонки сказал оператору сумму и машина заправляется на эту сумму - водителю не надо никуда выходить.

Скидочную карту постоянного клиента АЗС куда всунуть ? Или платить "лишние" 3 грн на литре ? :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:42

Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на

  LutsMan написав:Скидочную карту постоянного клиента АЗС куда всунуть ?

Есть куча АЗС у которых на стелле цена ниже чем на ОККО-ВОГ-Сокар с картой. Зачем им скидочные карты?

Люди любящие наличку возможно инертны в плане принятия новых технологий, но они явно не дураки переплачивающие за топливо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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