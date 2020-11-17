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Мінсоцполітики пропонує
змінити порядок призначення...

Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12

Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення...

Пропонуємо до обговорення:
13 квітня 2020 року Рада ухвалила закон, який мав на меті адаптацію українського законодавства до реалій пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення субсидій на комунальні послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:13

Пора заканчивать это мутево. Каждый кабмин какую то новую хрень придумывает чтобы не платить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:20

Да, антисоциальное знамя Ревы поистине переходящее. Себе снимают все ограничения для начисления баснословных сумм на зарплаты. А людям с минимальными доходами получить субсидию практически нереально: такое впечатление, что весь многочисленный штат Минсоцполитики "трудится" над тем, чтоб вводить всё новые и новые ограничения, условия и запреты для получения субсидий. В связи с галопирующим ростом цен на газ, посмотрим,какой долг по коммуналке будет через полгода...
natylya64
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:28

Пора закінчувати з цими субсидіями. Бо це повна хрінь.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:33

natylya64, с другой стороны, людям же никто не запрещает тоже получать баснословные зряплаты. И специальные субсидии на комуналку министры себе не требуют. Все в равных условиях :)
moveton
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