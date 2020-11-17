13 квітня 2020 року Рада ухвалила закон, який мав на меті адаптацію українського законодавства до реалій пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення субсидій на комунальні послуги.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12
Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення субсидій на комунальні послуги.
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:13
Пора заканчивать это мутево. Каждый кабмин какую то новую хрень придумывает чтобы не платить.
Додано: Чет 19 лис, 2020 00:20
Да, антисоциальное знамя Ревы поистине переходящее. Себе снимают все ограничения для начисления баснословных сумм на зарплаты. А людям с минимальными доходами получить субсидию практически нереально: такое впечатление, что весь многочисленный штат Минсоцполитики "трудится" над тем, чтоб вводить всё новые и новые ограничения, условия и запреты для получения субсидий. В связи с галопирующим ростом цен на газ, посмотрим,какой долг по коммуналке будет через полгода...
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:33
natylya64, с другой стороны, людям же никто не запрещает тоже получать баснословные зряплаты. И специальные субсидии на комуналку министры себе не требуют. Все в равных условиях
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