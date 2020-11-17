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МАУ скаржиться: уряд не компенсував повернення українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії МАУ, яка виконувала евакуаційні рейси та забирала українців, держава не допомагала з часу введення жорсткого карантину навесні цього року.
Дивися повний текст МАУ скаржиться: уряд не компенсував повернення українців додому на початку карантину
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:44
..не понял: а ЧТО должно государство из НАШИХ карманов возмещать ЧАСТНОЙ компании, которая ПРОДАВАЛА (но отнюдь не дарила!!) билеты возвращаемым гражданам по ценам в ДВА-ТРИ раза выше обычных?!!!
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maestro71
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