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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18122181231812418125
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 06:44


Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 07:34

  TUR написав:
  Water написав:Ось і Зезидент більше не білий орел.
https://hromadske.ua/suspilstvo/266184- ... iloho-orla

Его Сибига поддержал - отказался сам от командорского креста со звездой "За заслуги перед Польшей"
Орел еще есть у Ющенко.
Такой же крест - у Андрея Дещица и Тарасюка - можно флешмоб устроить.


Навроцький наврочить лихо для поляків...
43 роки, молода людина, а думками і погладями в минулому і то того не історичних фактах, а мгб-шних лякалках

у поляків гонор вище розуму, то їм німці не достатньо вибачились, то українці

Після Другої світової війни внаслідок рішень Потсдамської конференції до Польщі відійшли значні східнонімецькі території, відомі як «Повернені землі».

Загальна їхня площа склала близько 102 тис. км².
Основні з них включали такі історичні регіони та колишні землі:
Сілезія (Нижня та Верхня).
Східна Померанія.
Любуська земля (частина колишнього Бранденбургу).
Західна Прусія.
Вільне місто Данськ (Гданськ) та прилеглі райони.
Південна половина Східної Прусії.


для порівняння:
Під російською окупацією перебуває приблизно 116 тисяч квадратних кілометрів української землі, що становить близько 19,25% від загальної площі України (в межах міжнародно визнаних кордонів).
prodigy
 
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